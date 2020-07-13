На Луганщині поліцейські затримали торгівця вибухівкою

"Вчора, 12 липня, оперативниками Управління карного розшуку разом зі слідчими Слідчого управління, працівниками СБУ, вибухотехніками, спецпризначенцями та співробітниками інших спецпідрозділів, під процесуальним керівництвом прокуратури, під час документування злочинної діяльності був затриманий житель міста Рубіжне, який займався збутом вибухових речовин на території області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що збувачем вибухівки виявився 25-річний чоловік, раніше судимий за скоєння крадіжок, грабежу та розбійного нападу.

"Його було затримано в момент збуту", - зазначається в повідомленні.

Також з місця події вилучено тротилову шашку та гроші, отримані чоловіком за її продаж

"Стосовно 25-річного жителя м. Рубіжне, якого правоохоронці затримали в момент збуту вибухівки, відкрито кримінальне провадження за статтею 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловіків засудили за торгівлю боєприпасами.