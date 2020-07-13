В Луганской области полицейские задержали торговца взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Луганской области полицейские задержали мужчину в момент сбыта взрывчатки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Вчера, 12 июля, оперативниками Управления уголовного розыска вместе со следователями Следственного управления, сотрудниками СБУ, взрывотехниками, спецназовцами и сотрудниками других спецподразделений, под процессуальным руководством прокуратуры, во время документирования преступной деятельности был задержан житель города Рубежное, который занимался сбытом взрывчатых веществ на территории области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сбытчиком взрывчатки оказался 25-летний мужчина, ранее судимый за совершение краж, грабежа и разбойного нападения.
"Он был задержан в момент сбыта", - отмечается в сообщении.
Также с места происшествия изъята тротиловая шашка и деньги, полученные мужчиной за ее продажу
"Что касается 25-летнего жителя г. Рубежное, которого стражи порядка задержали в момент сбыта взрывчатки, открыто уголовное производство по статье 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, в Хмельницкой области мужчин осудили за торговлю боеприпасами.