На Луганщині поліцейські вилучили гранатомети та гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Співробітники Управління карного розшуку, батальйону поліції особливого призначення та Рубіжанського відділу поліції в ході патрулювання території залізничного вокзалу м. Рубіжне біля під’їзних шляхів виявили та вилучили зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
"Співробітники Управління карного розшуку, батальйону поліції особливого призначення та Рубіжанського відділу поліції в ході патрулювання території залізничного вокзалу м. Рубіжне біля під’їзних шляхів виявили та вилучили 2 гранатомети РПГ-22, корпуси гранат РГД-5 та РДГ-55 МБ, 18 освітлювальних шашок, димову шашку та 5 корпусів сигнальних мін СМ-УЗ", йдеться у повідомленні.
Даний факт зареєстровано, проводиться подальша перевірка та вживаються заходи зі встановлення особи, яка залишила боєприпаси.
Нагадаємо, на Луганщині поліцейські врятували лося.