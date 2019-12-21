В Луганской области полицейские изъяли гранатометы и гранаты

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сотрудники Управления уголовного розыска, батальона полиции особого назначения и Рубежанского отдела полиции в ходе патрулирования территории железнодорожного вокзала. Рубежное у подъездных путей обнаружили и изъяли оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.