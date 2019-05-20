На Луганщині поліцейські вилучили арсенал з автоматів, гранатометів та вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В Луганській області вилучили з одного схрону п’ять реактивних гранатометів, шість автоматів Калашникова, 57 гранат та близько 11 тис. набоїв різного калібру. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.
Зазначається, що у рамках справи за фактом підриву філії банку під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій у Сватівському районі оперативниками карного розшуку ГУНП та співробітниками Сватівського відділу поліції було виявлено велику кількість зброї та вибухівки.
"Всі ці смертоносні предмети були сховані у гаражі 58-річного чоловіка у с. Містки Сватівського району. На місце знахідки негайно були викликані спеціалісти вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які вилучили з гаражу п’ять реактивних гранатометів (РПГ-22 та РПГ-26), шість автоматів Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три протипіхотні міни МОН-50, 53 запали до гранат, 5 запалів до мін, 36 магазинів до АК, 15 сигнальних ракет та близько 11 000 набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 17 травня 2019 року, до касира банку звернувся 53-річний чоловік з приводу відкриття банківського рахунку та надав паспорт громадянина України. Під час ідентифікації особи у працівника банку виникли сумніви щодо достовірності наданого документу, у зв’язку з чим викликали поліцію. При перевірці поліцейським документів чоловік витягнув з сумки гранату та висмикнув з неї чеку. Внаслідок вибуху останній загинув на місці.
Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали: співробітник поліції, троє працівників банку та троє місцевих мешканців, які на момент вибуху перебували у приміщенні відділення. Життю потерпілих нічого не загрожує.
У підривника банку на Луганщині при собі було посвідчення учасника бойових дій.