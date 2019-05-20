На Луганщині поліцейські вилучили арсенал з автоматів, гранатометів та вибухівки

Зазначається, що у рамках справи за фактом підриву філії банку під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій у Сватівському районі оперативниками карного розшуку ГУНП та співробітниками Сватівського відділу поліції було виявлено велику кількість зброї та вибухівки.

"Всі ці смертоносні предмети були сховані у гаражі 58-річного чоловіка у с. Містки Сватівського району. На місце знахідки негайно були викликані спеціалісти вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які вилучили з гаражу п’ять реактивних гранатометів (РПГ-22 та РПГ-26), шість автоматів Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три протипіхотні міни МОН-50, 53 запали до гранат, 5 запалів до мін, 36 магазинів до АК, 15 сигнальних ракет та близько 11 000 набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 17 травня 2019 року, до касира банку звернувся 53-річний чоловік з приводу відкриття банківського рахунку та надав паспорт громадянина України. Під час ідентифікації особи у працівника банку виникли сумніви щодо достовірності наданого документу, у зв’язку з чим викликали поліцію. При перевірці поліцейським документів чоловік витягнув з сумки гранату та висмикнув з неї чеку. Внаслідок вибуху останній загинув на місці.

Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали: співробітник поліції, троє працівників банку та троє місцевих мешканців, які на момент вибуху перебували у приміщенні відділення. Життю потерпілих нічого не загрожує.

У підривника банку на Луганщині при собі було посвідчення учасника бойових дій.