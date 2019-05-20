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В Луганской области полицейские изъяли арсенал из автоматов, гранатометов и взрывчатки

В Луганской области полицейские изъяли арсенал из автоматов, гранатометов и взрывчатки

Киев  •  УНН

 • 11200 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Луганской области изъяли из одного тайника пять реактивных гранатометов, шесть автоматов Калашникова, 57 гранат и около 11 тыс. боеприпасов различного калибра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что в рамках дела по факту подрыва филиала банка во время проведения оперативно-розыскных и следственных действий в Сватовском районе оперативниками уголовного розыска ГУНП и сотрудниками Сватовского отдела полиции было обнаружено большое количество оружия и взрывчатки.

"Все эти смертоносные предметы были спрятаны в гараже 58-летнего мужчины в с. Мостки Сватовского района. На место находки немедленно были вызваны специалисты взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые изъяли из гаража пять реактивных гранатометов (РПГ-22 и РПГ- 26), шесть автоматов Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три противопехотные мины МОН-50, 53 запалы к гранатам, 5 запалов к мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в пятницу, 17 мая 2019 года, к кассиру банка обратился 53-летний мужчина по поводу открытия банковского счета и предоставил паспорт гражданина Украины. Во время идентификации личности у работника банка возникли сомнения в достоверности предоставленного документа, в связи с чем вызвали полицию. При проверке полицейским документов мужчина вытащил из сумки гранату и выдернул из нее чеку. В результате взрыва последний погиб на месте.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили: сотрудник полиции, трое работников банка и трое местных жителей, которые в момент взрыва находились в помещении отделения. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

В подрывника банка на Луганщине при себе было удостоверение участника боевых действий.

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