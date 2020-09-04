На Луганщині ліквідовано ще один осередок пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Луганщині ліквідовано ще один осередок загорання в екосистемах, продовжується гасіння двох. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“4 вересня о 15:30 осередок загорання сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району ліквідовано”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що продовжується гасіння 2 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в 2 районах Луганської області (Новоайдарський район с. Лобачеве та с. Лопаскине), які виникли 2 вересня.
Нагадаємо, ДСНС раніше повідомляла про одного загиблого та двох госпіталізованих через пожежі на Луганщині. Згодом у Міноборони уточнили, що під час гасіння пожежі постраждало двоє військових, а один - загинув.
Через пожежі на Луганщині відкрито кримінальне провадження. У Міноборони підозрюють підпал.