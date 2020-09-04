В Луганской области ликвидирован еще один очаг пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Луганской области ликвидирован еще один очаг возгорания в экосистемах, продолжается тушение двух. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"4 сентября в 15:30 очаг возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сообщается, что продолжается тушение 2 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в 2 районах Луганской области (Новоайдарский район с. Лобачево и с. Лопаскино), которые возникли 2 сентября.
Напомним, ГСЧС ранее сообщала об одном погибшем и двух госпитализированных из-за пожара в Луганской области. Позже в Минобороны уточнили, что во время тушения пожара пострадали два военных, а один - поги.
Из-за пожаров в Луганской области открыто уголовное производство. В Минобороны подозревают поджог.