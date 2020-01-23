На Луганщині чоловіка засуджено за жорстоке поводження над домашніми тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області засудив до 5 років позбавлення волі 47-річного чоловіка через жорстоке поводження над домашніми тваринами. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“Старобільський районний суд Луганської області визнав винним чоловіка у вчиненні злочину та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі. При цьому, враховуючи зізнання кривдника та розкаяння, звільнив засудженого від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік”, — йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що на початку жовтня 2019 року на території власного подвір’я кривдник, керуючись раптово виниклим умислом, вистрілив з належної йому гладкоствольної рушниці в двох кошенят. Отримані ушкодження домашніх тварин виявилися несумісні з життям.
“Умисні дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене умисно щодо двох тварин та призвело до їх загибелі)”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині виявили мішки з вбитими тваринами, відкрито провадження.