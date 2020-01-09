На Сумщині виявили мішки з вбитими тваринами: відкрито провадження

КИЇВ. 9 січня. УНН. У Шостці на Сумщині місцеві жителі виявили на сміттєвому майданчику трупи собак та котів із ножовими пораненнями у мішках. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.