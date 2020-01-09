На Сумщині виявили мішки з вбитими тваринами: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Шостці на Сумщині місцеві жителі виявили на сміттєвому майданчику трупи собак та котів із ножовими пораненнями у мішках. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
"У першому випадку поліцейські виявили два мішки з тілами собак, в іншому – кількох мертвих котів. Тіла всіх знайдених тварин носять сліди насильницької смерті. Поліція веде пошуки зловмисників та сподівається на допомогу громадськості", - сказано у повідомленні.
Так, коли до поліції надійшла інформація про виявлення на одному зі сміттєвих майданчиків Шостки мішків з мертвими тваринами, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці оглянули місце події та з‘ясували: у двох з чотирьох мішках знаходяться тіла собак, на кожному з них - по одному ножовому пораненню, що, вочевидь, і стало причиною смерті тварин.
Наразі за цим фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами), в межах яких призначено низку експертних досліджень та ведуться слідчі дії.
"Ми налагодили комунікацію і нині співпрацюємо з волонтерами одного з місцевих товариств з захисту тварин. І закликаємо небайдужих громадян повідомляти до поліції на спецлінію "102" будь-яку інформацію, що допоможе у розшуку зловмисника, аби притягти його до відповідальності та не допустити подібного у подальшому", - зазначив т.в.о. начальника Шосткинського відділу поліції Сергій Каверсун.
Окрім цього, в поліції Шостки ведеться слідство ще за кількома фактами виявлення загиблими кількох котів – мертві тварини в різних районах міста були знайдені закривавленими, їх тіла носили явні ознаки насильницької смерті.
У цьому випадку відкрите ще одне кримінальне провадження, в межах якого призначені експертні дослідження та ведуться пошуки зловмисників.
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