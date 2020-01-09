На Сумщині виявили мішки з вбитими тваринами: відкрито провадження

ukru
07:14 • 7533 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 17556 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 28291 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 108740 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 161505 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 260576 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260513 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254925 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236154 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203923 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
42 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 35416 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 38501 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 59489 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 44920 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 41704 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 17588 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 28314 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 20485 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 44920 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 260578 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 88023 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 37469 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142672 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155582 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114843 перегляди
Актуальне
На Сумщині виявили мішки з вбитими тваринами: відкрито провадження

На Сумщині виявили мішки з вбитими тваринами: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 15120 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. У Шостці на Сумщині місцеві жителі виявили на сміттєвому майданчику трупи собак та котів із ножовими пораненнями у мішках. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.

"У першому випадку поліцейські виявили два мішки з тілами собак, в іншому – кількох мертвих котів. Тіла всіх знайдених тварин носять сліди насильницької смерті. Поліція веде пошуки зловмисників та сподівається на допомогу громадськості", - сказано у повідомленні.

Так, коли до поліції надійшла інформація про виявлення на одному зі сміттєвих майданчиків Шостки мішків з мертвими тваринами, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці оглянули місце події та з‘ясували: у двох з чотирьох мішках знаходяться тіла собак, на кожному з них - по одному ножовому пораненню, що, вочевидь, і стало причиною смерті тварин.

Наразі за цим фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами), в межах яких призначено низку експертних досліджень та ведуться слідчі дії.

"Ми налагодили комунікацію і нині співпрацюємо з волонтерами одного з місцевих товариств з захисту тварин. І закликаємо небайдужих громадян повідомляти до поліції на спецлінію "102" будь-яку інформацію, що допоможе у розшуку зловмисника, аби притягти його до відповідальності та не допустити подібного у подальшому", - зазначив т.в.о. начальника Шосткинського відділу поліції Сергій Каверсун.

Окрім цього, в поліції Шостки ведеться слідство ще за кількома фактами виявлення загиблими кількох котів – мертві тварини в різних районах міста були знайдені закривавленими, їх тіла носили явні ознаки насильницької смерті.

У цьому випадку відкрите ще одне кримінальне провадження, в межах якого призначені експертні дослідження та ведуться пошуки зловмисників.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік прив’язав собаку до машини та тягнув її по дорозі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50