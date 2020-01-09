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В Сумской области обнаружили мешки с убитыми животными: открыто производство

В Сумской области обнаружили мешки с убитыми животными: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 15120 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Шостке в Сумской области местные жители обнаружили на мусорке трупы собак и котов с ножевыми ранениями в мешках. В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"В первом случае полицейские обнаружили два мешка с телами собак, в другом - нескольких мертвых котов. Тела всех найденных животных носят следы насильственной смерти. Полиция ведет поиски злоумышленников и надеется на помощь общественности", - говорится в сообщении.

Так, когда в полицию поступила информация об обнаружении на одной из мусорных площадок Шостки мешков с мертвыми животными, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: в двух из четырех мешках находятся тела собак, на каждом из них - по одному ножевому ранению, что, очевидно, и стало причиной смерти животных.

По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными), в рамках которых назначен ряд экспертных исследований и ведутся следственные действия.

"Мы наладили коммуникацию и сейчас сотрудничаем с волонтерами одного из местных обществ по защите животных. И призываем неравнодушных граждан сообщать в полицию по спецлинии "102" любую информацию, которая поможет в розыске злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности и не допустить подобного в дальнейшем", - отметил врио начальника Шосткинского отдела полиции Сергей Каверсун.

Кроме этого, в полиции Шостки ведется следствие еще по нескольким фактам выявления погибших нескольких котов - мертвые животные в разных районах города были найдены окровавленными, их тела носили явные признаки насильственной смерти.

В этом случае открыто еще одно уголовное производство, в рамках которого назначены экспертные исследования и ведутся поиски злоумышленников.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина привязал собаку к машине и тащил ее по дороге.

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