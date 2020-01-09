В Сумской области обнаружили мешки с убитыми животными: открыто производство

КИЕВ. 9 января. УНН. В Шостке в Сумской области местные жители обнаружили на мусорке трупы собак и котов с ножевыми ранениями в мешках. В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.