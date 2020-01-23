В Луганской области мужчина осужден за жестокое обращение над домашними животными
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Старобельский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам лишения свободы 47-летнего мужчину из-за жестокого обращения над домашними животными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
“Старобельский районный суд Луганской области признал виновным мужчину в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом, учитывая признание обидчика и раскаяние, освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год”, — говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что в начале октября 2019 года на территории собственного двора обидчик, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят. Полученные повреждения домашних животных оказались несовместимы с жизнью.
“Умышленные действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно по двум животных и привело к гибели)”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Сумской области обнаружили мешки с убитыми животными, открыто производство.