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В Луганской области мужчина осужден за жестокое обращение над домашними животными

Киев • УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Старобельский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам лишения свободы 47-летнего мужчину из-за жестокого обращения над домашними животными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

В Луганской области мужчина осужден за жестокое обращение над домашними животными

“Старобельский районный суд Луганской области признал виновным мужчину в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом, учитывая признание обидчика и раскаяние, освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год”, — говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что в начале октября 2019 года на территории собственного двора обидчик, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят. Полученные повреждения домашних животных оказались несовместимы с жизнью.

“Умышленные действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно по двум животных и привело к гибели)”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Сумской области обнаружили мешки с убитыми животными, открыто производство.

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