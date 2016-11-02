На Луганщині чоловіка судитимуть за пропозицію хабара прикордоннику
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Луганщині жителя Станично-Луганського району судитимуть за підкуп одного з керівників прикордонної служби. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Так, вказаний громадянин запропонував та передав керівнику відділення інспекторів прикордонної служби Луганського прикордонного загону грошові кошти в розмірі 1900 доларів за сприяння в безперешкодному переміщенні поза пунктом митного та прикордонного контролю через державний кордон України на територію Російської Федерації товару у вигляді великої рогатої худоби в кількості понад 100 голів.
Під час розслідування на вказані грошові кошти судом накладено арешт, стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокуратура Луганської області стосовно вказаного правопорушника направила до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) ККУ.