В Луганской области мужчину будут судить за предложение взятки пограничнику

Так, указанный гражданин предложил и передал руководителю отделения инспекторов пограничной службы Луганского пограничного отряда денежные средства в размере 1900 долларов за содействие в беспрепятственном перемещении вне пункта таможенного и пограничного контроля через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации товара в виде крупного рогатого скота в количестве более 100 голов.

В ходе расследования на указанные денежные средства судом наложен арест, в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура Луганской области в отношении указанного правонарушителя направила в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения) УК.