В Луганской области мужчину будут судить за предложение взятки пограничнику
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Луганской области жителя Станично-Луганского района будут судить за подкуп одного из руководителей пограничной службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Так, указанный гражданин предложил и передал руководителю отделения инспекторов пограничной службы Луганского пограничного отряда денежные средства в размере 1900 долларов за содействие в беспрепятственном перемещении вне пункта таможенного и пограничного контроля через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации товара в виде крупного рогатого скота в количестве более 100 голов.
В ходе расследования на указанные денежные средства судом наложен арест, в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура Луганской области в отношении указанного правонарушителя направила в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения) УК.