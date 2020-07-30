На Луганщині чоловік напідпитку спалив державний прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У селі Можніківка, що на Луганщині, 25-річний чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння зірвав прапор з флагштоку та спалив його. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Так, сьогодні, 30 липня, до чергової частини Новопсковського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Можніківка, поблизу одного з магазинів, невідома особа зірвала та підпалила Державний прапор України.
"На місці події поліцейські протягом години встановили особу правопорушника. Ним виявився 25-річний чоловік, який перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння зірвав прапор з флагштоку та спалив його", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі встановлюють обставини правопорушення, очевидців події та опитують свідків.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (Наруга над державними символами).
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі підлітки зірвали державний прапор.