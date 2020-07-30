В Луганской области мужчина навеселе сжег государственный флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В селе Можниковка, что в Луганской области, 25-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Так, сегодня, 30 июля, в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можниковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и подожег Государственный флаг Украины.
"На месте происшествия полицейские в течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний мужчина, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства правонарушения, очевидцев происшествия и опрашивают свидетелей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над государственными символами).
Напомним, что ранее в Запорожье подростки сорвали государственный флаг.