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На Луганщині чоловік намагався підірвати банкомат

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Сєвєродонецьку поліцейські затримали чоловіка, який, за допомогою газового балона та електрошокеру, намагався підірвати банкомат. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції, передає УНН.

“Поліцейські затримали 23-річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який за допомогою газового балона та електрошокеру намагався підірвати банкомат”, — повідомили правоохоронці.

Подія сталася сьогодні, близько 5 ранку, спрацювала сигналізація банкомату, розташованого на фасаді торгівельного центру по проспекту Гвардійському м. Сєвєродонецьк.

Чоловіка затримали чоловіка, який намагався підірвати банкомат та заволодіти грошима, що знаходились у ньому.

Слідчі, вилучили у чоловіка речові докази (газовий балон, захисні окуляри, електрошокер тощо). Встановлено, що відносно цієї людини влітку цього року слідчі вже направляли до суду обвинувальний акт за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів...) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіка звинувачують у порушенні частини 5 статті 185 (“Замах на крадіжку”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Охтирці затримали раніше судимого і неповнолітню за серійний підрив банкоматів.

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