В Луганской области мужчина пытался взорвать банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Северодонецке полицейские задержали мужчину, который, с помощью газового баллона и электрошокера, пытался взорвать банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.
“Полицейские задержали 23-летнего жителя г. Северодонецк, который с помощью газового баллона и электрошокера пытался взорвать банкомат”, — сообщили правоохранители.
Происшествие произошло сегодня, около 5 утра, сработала сигнализация банкомата, расположенного на фасаде торгового центра по проспекту Гвардейском м. Северодонецк.
Мужчину задержали мужчину, который пытался взорвать банкомат и завладеть деньгами, находившимся в нем.
Следователи изъяли у мужчины вещественные доказательства (газовый баллон, защитные очки, электрошокер и т.д.). Установлено, что в отношении этого человека летом этого года следователи уже направляли в суд обвинительный акт по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств...) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас мужчину обвиняют в нарушении части 5 статьи 185 (“Покушение на кражу”) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Ахтырке задержали ранее судимого и несовершеннолетнего за серийный подрыв банкоматов.