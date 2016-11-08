На Луганщині бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев’ять випадків відкриття вогню по позиціях наших військовослужбовців. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Так, у напрямку села Кримське Новоайдарського району декілька разів відкривався вогонь із 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
По укріпленням українських захисників поблизу смт Станиця Луганська ворог використовував різні зразки стрілецької зброї.
У той же час у напрямку сіл Новоолександрівка, Новозванівка та смт Новотошківське Попаснянського району бойовики чотири рази вели обстріл із гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкових ракетних комплексів.