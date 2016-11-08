В Луганской области боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Так, в направлении села Крымское Новоайдарского района несколько раз открывался огонь из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По укреплением украинских защитников вблизи пгт Станица Луганская враг использовал различные виды стрелкового оружия.

В то же время в направлении сел Новоалександровка, Новозвановка и пгт Новотошковское Попаснянского района боевики четыре раза вели обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов.