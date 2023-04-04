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Луганщина: ворог проявляє активність понад місяць, спроби безуспішні - ОВА

Луганщина: ворог проявляє активність понад місяць, спроби безуспішні - ОВА

Київ • УНН

 • 683509 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти на Лиманському та Куп'янському напрямках, як і раніше, безуспішно намагаються атакувати. Українським військовим вдалось знищити ворожий «Бук», автоматизований комплекс радіоелектронного придушення та склад з боєприпасами. Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, пише УНН.

росіяни минулої доби, як вказано, атакували поблизу Невського, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва.

Цитата

"Ці їхні спроби виявилися безуспішними – українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках гідно тримають оборону. Ворог більше місяця проявляє там активність, веде безуспішні наступальні дії", – зазначає виконуючий обов’язки начальника обласної військової адміністрації Олексій Смирнов. 

"Днями нашим хлопцям вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс «Бук», автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б «Борисоглєбськ-2», а також склад з боєприпасами окупантів", - додав Смирнов.

Деталі

Противник, як повідомляється, продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту. Цього разу він відкривав вогонь по Макіївці, Невському, Кремінній, Діброві, Білогорівці.

За даними Луганської ОВА, через негоду окупанти не могли чотири дні доставити до Сєвєродонецька хліб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині тактика ворога схожа до більш класичної - ОВА

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