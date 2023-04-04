Луганская область: враг проявляет активность более месяца, попытки безуспешны - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты на Лиманском и Купянском направлениях, как и раньше, безуспешно пытаются атаковать. Украинским военным удалось уничтожить вражеский «Бук», автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления и склад с боеприпасами. Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram, пишет УНН.
россияне, как указано, за прошедшие сутки атаковали вблизи Невского, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества.
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"Эти их попытки оказались безуспешными – украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях достойно держат оборону. Враг больше месяца проявляет там активность, ведет безуспешные наступательные действия", – отмечает исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Алексей Смирнов.
"На днях нашим ребятам удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс «Бук», автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б «Борисоглебск-2», а также склад с боеприпасами оккупантов», - добавил Смирнов.
Детали
Противник, как сообщается, продолжает обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта. На этот раз он открывал огонь по Макеевке, Невскому, Кременной, Диброве, Белогоровке.
По данным Луганской ОВА, из-за непогоды оккупанты не могли четыре дня доставить в Северодонецк хлеб.
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