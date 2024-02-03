На Київщині з’явиться новий індустріальний парк
Київ • УНН
У селі Рокитне Білоцерківського району Київської області буде побудовано новий індустріальний парк, який створить близько 650 робочих місць у металургійній, машинобудівній, харчовій та інших переробних галузях із загальним обсягом інвестицій 735 млн. грн. протягом трьох років.
У Київській області з’явиться новий індустріальний парк на 650 робочих місць у переробній галузі. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 лютого 2024 року, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що до реєстру індустріальних парків внесено індустріальний парк "Універсал Індастрі", який розташовано на території селища Рокитне Білоцерківського району Київської області.
Відповідно до концепції індустріального парку, на площі 13,3 га буде створено близько 650 робочих місць у переробній промисловості.
Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, машин і устаткування, харчових продуктів та іншої продукції. Також передбачається, що на території нового індустріального парку буде вестись науково-технічна діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.
Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки мають скласти близько 735 млн грн.
Доповнення
"Універсал Індастрі" став другим парком, включеним до реєстру індустріальних (промислових) парків 2024 року та 75-тим у цьому переліку.
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