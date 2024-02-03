В Киевской области появится новый индустриальный парк на 650 рабочих мест в перерабатывающей отрасли. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 февраля 2024 года, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в реестр индустриальных парков внесен индустриальный парк "Универсал Индастри", который расположен на территории поселка Ракитное Белоцерковского района Киевской области.

Согласно концепции индустриального парка, на площади 13,3 га будет создано около 650 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Инвесторы планируют наладить производство строительных металлических конструкций и готовых металлических изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов и другой продукции. Также предполагается, что на территории нового индустриального парка будет вестись научно-техническая деятельность и деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.

Общие инвестиции в индустриальный парк на ближайшие три года должны составить около 735 млн грн.

Дополнение

"Универсал Индастри" стал вторым парком, включенным в реестр индустриальных (промышленных) парков 2024 года и 75-тым в этом перечне.

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