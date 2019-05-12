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На Кубі відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти

На Кубі відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Представники ЛГБТ-спільноти провели в столиці Куби акцію на підтримку прав сексуальних меншин. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Близько ста активістів в суботу направилися з центру Гавани до набережної. Через 500 метрів учасників ходи зупинила поліція. Деякі демонстранти спробували прорвати оточення, не менше трьох з них були затримані.

У грудні 2018 року влада Куби відмовилися включити в текст нової конституції формулювання, яка допускає укладення одностатевих шлюбів. Секретар Держради Куби Омеро Акоста пояснив рішення відмовитися від цього параграфа негативною реакцією кубинців.

Спочатку в статті 68-й проекту конституції говорилося, що "шлюб є добровільно укладеним союзом між двома людьми" без вказівки їх статі. В ході всенародного обговорення близько 158 тисяч кубинців з 192 тисяч чоловік, які висловилися з цього питання, зажадали зберегти формулювання, згідно з якою шлюб є союзом між чоловіком і жінкою. Нова конституція набрала чинності в квітні.

Гомосексуали на Кубі довгий час піддавалися гонінням і дискримінації. Фідель Кастро в 2010 році визнав ці дії несправедливими. Дочка колишнього кубинського лідера Рауля Кастро Маріела вважається однією з провідних захисниць прав ЛГБТ-спільноти на Кубі. Вона керує Національним центром сексуальної освіти і є членом Національної асамблеї народної влади.

Нагадаємо, експерт ООН з питань захисту від насильства та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності Віктор Мадрігаль-Борлоз заявив, що заохочення і захист прав ЛГБТ в Україні мають бути підкріплені рішучістю політичних лідерів.

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