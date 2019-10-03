На КПП "Каланчак" та "Чонгар" тривають ремонтні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На КПП "Каланчак" та "Чонгар" тривають ремонтні роботи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Наразі доставили будівельну техніку та персонал, також облаштували будівельний майданчик, перенесли споруди, обладнання та мережі. А також будуються режимна та сервісна зони. Облаштування сервісної зони включає в себе центр надання адміністративних послуг, автостанцію та будівлю для відпочинку водіїв", написав глава уряду.
Гончарук зазначив, що жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом не планується.
"Ми не відновлюємо жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. З автостанції в сервісній зоні рейси на окуповані території не здійснюватимуться. Легальні перевізники доставлятимуть пасажирів виключно на підконтрольні Україні території. У водіїв буде можливість відпочити, як цього вимагають правила перевезень", заявив Гончарук.
Нагадаємо, з 23 вересня у КПВВ “Каланчак” здійснювається пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт перенаправляється до КПВВ “Чаплинка”.
На контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Чонгар” та “Каланчак” на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю розпочали будівельні робити.