На КПП "Каланчак" и "Чонгар" продолжаются ремонтные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На КПП "Каланчак" и "Чонгар" продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сейчас доставили строительную технику и персонал, также обустроили строительную площадку, перенесли сооружения, оборудование и сети. А также строятся режимная и сервисная зоны. Устройство сервисной зоны включает в себя центр предоставления административных услуг, автостанцию и здание для отдыха водителей", написал глава правительства .
Гончарук отметил, что никакого сообщения с временно оккупированным Крымом не планируется.
"Мы не восстанавливаем никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. С автостанции в сервисной зоне рейсы на оккупированные территории осуществляться не. Легальные перевозчики будут доставлять пассажиров исключительно на подконтрольные Украины территории. У водителей будет возможность отдохнуть, как этого требуют правила перевозок", заявил Гончарук.
Напомним, с 23 сентября на КПВВ "Каланчак" осуществляется пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться на КПВВ "Чаплинка".
На контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице аннексированного Крыму с Херсонской областью начинались строительные работы.