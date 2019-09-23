Відсьогодні КППВ "Каланчак" на адмінкордоні з Кримом пропускатиме тільки пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. З 08:00 23 вересня у КПВВ “Каланчак” буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт буде перенаправлятися до КПВВ “Чаплинка”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПС України.
На контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Чонгар” та “Каланчак” на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю розпочинають будівельні робити.
Будівельна організація планує модернізувати контрольні пункти, тож громадян просять врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.
У КПВВ “Чонгар” пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком, однак можуть виникати незручності в зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Нагадаємо, на адмінкордоні з Кримом почали будувати нові пункти пропуску.