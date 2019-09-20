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На адмінкордоні з Кримом почали будувати нові пункти пропуску

На адмінкордоні з Кримом почали будувати нові пункти пропуску

Київ • УНН

 • 11190 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. На адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю почали будувати нові контрольно-пропускні пункти. Інформація про це розміщена на сайті Херсонської облдержадміністрації, повідомляє УНН.

За словами голови Херсонської області Гусєва, будівництво нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" почали 20 вересня. Роботи триватимуть до листопада.

"Вже сьогодні почалися роботи на об’єктах для своєчасного і якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада", – зазначив Гусєв.

Раніше в анексованому Криму, на під’їзді до російського пункту пропуску "Армянськ" біля адмінкордону півострова з Херсонською областю, встановили контрольно-пропускний пункт і шлагбаум.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

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