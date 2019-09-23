С сегодняшнего дня КППВ "Каланчак" на админгранице с Крымом будет пропускать только пешеходов

На контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице аннексированного Крыму с Херсонской областью начинаются строительные работы.

Строительная организация планирует модернизировать контрольные пункты, поэтому граждан просят учесть эту информацию при планировании путешествий.

На КПВВ "Чонгар" пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ.

Напомним, на админгранице с Крымом начали строить новые пункты пропуска.