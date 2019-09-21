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На контрольних пунктах "Чонгар" та "Каланчак" розпочались будівельні роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. На контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Чонгар” та “Каланчак” на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю розпочинають будівельні робити. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПС України.

Представник будівельник організацій планують модернізувати контрольні пункти, тож громадян просять врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.

У прикордонній службі повідомляють, що з 08.00 23 вересня у КПВВ “Каланчак” буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт буде перенаправлятися до КПВВ “Чаплинка”.

У КПВВ “Чонгар” пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком, однак можуть виникати незручності в зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Нагадаємо, на адмінкордоні з Кримом почали будувати нові пункти пропуску

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