На коронавірус у світі захворіло понад 363 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Станом на ранок у світі на COVID-19 захворіло понад 363 млн людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Усього у світі коронавірусом інфіковано 363 271 647 людей, одужало 287 725 999. Кількість померлих зросла до 5 645 913.
Лідери за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшою кількістю хворих на коронавірус залишаються: США, Індія, Бразилія, Велика Британія, Росія, Туреччина, Італія, Іспанія та Німеччина.
Лідери за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей зафіксовано: у США, Бразилії та Індії.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 3 913 809 випадків зараження COVID-19, із них 99 584 — летальні.
Нагадаємо
Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді інфікованих цим вірусом було виявлено у 188 країнах світу.
11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.