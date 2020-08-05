На кордоні зі Словаччиною затримали 20-річного злочинця

"Двадцятирічного жителя Закарпатської області затримали під час в’їзду на територію нашої країни. У ході перевірки його документів було зафіксовано спрацювання відомчої бази даних. Чоловіка розшукували за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що після оформлення усіх необхідних документів правопорушника передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, на Волині затримали іноземця і українку за контрабанду наркотиків через кордон.