На кордоні зі Словаччиною затримали 20-річного злочинця

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. В пункті пропуску "Ужгород" виявили 20-річного українця, який перебував у розшуку за скоєння кримінального злочину. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Двадцятирічного жителя Закарпатської області затримали під час в’їзду на територію нашої країни. У ході перевірки його документів було зафіксовано спрацювання відомчої бази даних. Чоловіка розшукували за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що після оформлення усіх необхідних документів правопорушника передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, на Волині затримали іноземця і українку за контрабанду наркотиків через кордон.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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