На Волині затримали іноземця і українку за контрабанду наркотиків через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На Волині викрито іноземця та громадянку України, які налагодили канал контрабанди наркотиків через державний кордон. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області, передає УНН.
"Працівниками управління СБУ в області та Луцького прикордонного загону викрито іноземця і громадянку України, які намагалися контрабандно ввезти 600 пігулок препарату із вмістом псевдоефедрину", – йдеться в повідомленні.
В прокуратурі зазначили, що іноземця підозрюють у контрабанді прекурсору та незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні його з метою збуту, вчиненому за змовою групою осіб, а громадянку України – в організації цих злочинів.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Як раніше повідомляв УНН, у цьому році українські прикордонники виявили та передали відповідним органам 182,5 кг наркотичних засобів, вилучених на державному кордоні.