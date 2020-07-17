На Волыни задержали иностранца и украинку за контрабанду наркотиков через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На Волыни разоблачены иностранец и гражданка Украины, которые наладили канал контрабанды наркотиков через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает УНН.
"Сотрудниками управления СБУ в области и Луцкого пограничного отряда разоблачен иностранец и гражданка Украины, которые пытались контрабандно ввезти 600 таблеток препарата с содержанием псевдоэфедрина", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что иностранца подозревают в контрабанде прекурсора и незаконном приобретении, хранении и перевозке его в целях сбыта, совершенном по сговору группой лиц, а гражданку Украины - в организации этих преступлений.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как ранее сообщал УНН, в этом году украинские пограничники обнаружили и передали соответствующим органам 182,5 кг наркотических средств, изъятых на государственной границе.