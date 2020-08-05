На границе со Словакией задержали 20-летнего преступника
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В пункте пропуска "Ужгород" обнаружили 20-летнего украинца, который находился в розыске за совершение уголовного преступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Двадцатилетнего жителя Закарпатской области задержали при въезде на территорию нашей страны. В ходе проверки его документов было зафиксировано срабатывание ведомственной базы данных. Мужчину разыскивали за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что после оформления всех необходимых документов правонарушителя передали сотрудникам Национальной полиции.
Напомним, на Волыни задержали иностранца и украинку за контрабанду наркотиков через границу.