На кордоні з Румунією та Молдовою тимчасово закриваються пункти пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Для запобігання поширенню на території України COVID-19 уряд тимчасово обмежив перетинання державного кордону, у тому числі в межах Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецького прикордонного загону.
“Відповідне рішення було схвалене 13 та 14 березня цього року на засіданнях уряду. Відтак, згідно з розпорядженнями КМУ від 13 березня 2020 року № 288-р “Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішого сполучення” та від 14 березня 2020 року № 287-р “Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, в межах Чернівецької області тимчасово припиняється пішохідне сполучення в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення “Порубне”, “Мамалига”, “Росошани”, “Кельменці”, “Сокиряни”, — йдеться в повідомленні.
Також, з 00:00 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року, тимчасово забороняється в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення “Порубне”, “Мамалига”, “Кельменці”, “Росошани”, “Сокиряни”, в міжнародних пунктах пропуску для залізничного сполучення “Вадул — Сірет”, “Сокиряни” та в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення “Чернівці” перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства.
Повідомляється, що в той же час з 00:00 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року, тимчасово закриваються міжнародні пункти пропуску для залізничного сполучення “Мамалига”, “Кельменці”, міжнародні пункти пропуску для повітряного сполучення “Івано — Франківськ”, “Тернопіль”, міждержавний пункт пропуску для автомобільного сполучення “Вашківці”, місцеві пункти пропуску для автомобільного сполучення “Сокиряни”, “Зелена”, “Подвір’ївка”.
“Поряд з цим, в період з 00:00 17 березня 2020 року до 03 квітня 2020 року тимчасово закриються: міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення „Порубне“, „Мамалига“, „Кельменці“, „Росошани“, „Сокиряни“ міжнародні пасажирські перевезення, (стосується повітряного, залізничного, автомобільного (автобусного)) крім здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у ДПСУ повідомили про ситуацію на пунктах пропуску зі Словаччиною.