На кордоні з Румунією та Молдовою тимчасово закриваються пункти пропуску

КИЇВ. 16 березня. УНН. Для запобігання поширенню на території України COVID-19 уряд тимчасово обмежив перетинання державного кордону, у тому числі в межах Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецького прикордонного загону.