У ДПСУ повідомили про ситуацію на пунктах пропуску зі Словаччиною

КИЇВ. 16 березня. УНН. Після запровадження як Україною, так і Словаччиною заходів через пандемію нової коронавірусної інфекції COVID-19, на українсько-словацькому кордоні функціонує лише два автомобільних пункти пропуску. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДПСУ.