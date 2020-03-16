У ДПСУ повідомили про ситуацію на пунктах пропуску зі Словаччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Після запровадження як Україною, так і Словаччиною заходів через пандемію нової коронавірусної інфекції COVID-19, на українсько-словацькому кордоні функціонує лише два автомобільних пункти пропуску. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"На сьогодні пропуск українські прикордонники на кордоні зі Словаччиною здійснюють лише в двох автомобільних пунктах пропуску "Малий Березний" та "Ужгород". Станом на ранок 16 березня, черги легкового та пасажирського транспорту в цих пунктах пропуску на виїзд з України відсутні", - йдеться у повідомленні.
Також, повідомляється, що пропуск пішоходів не здійснюється.
Окрім того, Держприкордонслужба нагадує, що 7:00 13 березня 2020 року Словаччина відмінила курсування поїздів (вагонів) міжнародного сполучення з/в Словаччину:
• "Кошице - Мукачеве" та "Мукачеве – Кошице";
• "Чієрна над Тисою - Чоп";
• "Кошице – Чоп";
• Вагон "Київ – Кошице", що курсує у складі поїздів із Києва.
Нагадаємо, з ранку 13 березня Словаччина, що межує з Україною на заході, обмежила пропуск на свою територію, зокрема, пасажирське залізничне сполучення зі Словаччиною призупинене. Рішення зумовлене протидією поширення коронавірусу.