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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В ГПСУ сообщили о ситуации на пунктах пропуска со Словакией

В ГПСУ сообщили о ситуации на пунктах пропуска со Словакией

Киев  •  УНН

 • 13251 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. После введения как Украиной, так и Словакией мероприятий из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, на украинско-словацкой границе функционирует лишь два автомобильных пункта пропуска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"На сегодняшний день пропуск украинские пограничники на границе со Словакией осуществляют только в двух автомобильных пунктах пропуска "Малый Березный" и "Ужгород". По состоянию на утро 16 марта, очереди легкового и пассажирского транспорта в этих пунктах пропуска на выезд из Украины отсутствуют", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пропуск пешеходов не производится.

Кроме того, Госпогранслужба напоминает, что 7:00 13 марта 2020 года Словакия отменила курсирование поездов (вагонов) международного сообщения с/в Словакию:

• "Кошице - Мукачево" и "Мукачево - Кошице";
• "Чиерна над Тисой - Чоп";
• "Кошице - Чоп";
• Вагон "Киев - Кошице", курсирующий в составе поездов из Киева.

Напомним, с утра 13 марта Словакия, граничащая с Украиной на западе, ограничила пропуск на свою территорию, в частности, пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией приостановлено. Решение обусловлено противодействием распространению коронавируса.

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