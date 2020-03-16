В ГПСУ сообщили о ситуации на пунктах пропуска со Словакией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. После введения как Украиной, так и Словакией мероприятий из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, на украинско-словацкой границе функционирует лишь два автомобильных пункта пропуска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"На сегодняшний день пропуск украинские пограничники на границе со Словакией осуществляют только в двух автомобильных пунктах пропуска "Малый Березный" и "Ужгород". По состоянию на утро 16 марта, очереди легкового и пассажирского транспорта в этих пунктах пропуска на выезд из Украины отсутствуют", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пропуск пешеходов не производится.
Кроме того, Госпогранслужба напоминает, что 7:00 13 марта 2020 года Словакия отменила курсирование поездов (вагонов) международного сообщения с/в Словакию:
• "Кошице - Мукачево" и "Мукачево - Кошице";
• "Чиерна над Тисой - Чоп";
• "Кошице - Чоп";
• Вагон "Киев - Кошице", курсирующий в составе поездов из Киева.
Напомним, с утра 13 марта Словакия, граничащая с Украиной на западе, ограничила пропуск на свою территорию, в частности, пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией приостановлено. Решение обусловлено противодействием распространению коронавируса.