В ГПСУ сообщили о ситуации на пунктах пропуска со Словакией

КИЕВ. 16 марта. УНН. После введения как Украиной, так и Словакией мероприятий из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, на украинско-словацкой границе функционирует лишь два автомобильных пункта пропуска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.