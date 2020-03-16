На границе с Румынией и Молдовой временно закрываются пункты пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19 правительство временно ограничило пересечение государственной границы, в том числе в пределах Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкого пограничного отряда.
"Соответствующее решение было принято 13 и 14 марта этого года на заседаниях правительства. Следовательно, согласно распоряжениям КМУ от 13 марта 2020 года № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешего сообщения" и от 14 марта 2020 года № 287-р "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", в пределах Черновицкой области временно приостанавливается пешеходное сообщение в международных пунктах пропуска для автомобильного спо лучення "Порубное", "Мамалыга", "Росошаны", "Кельменцы", "Сокиряны", - говорится в сообщении.
Также, с 00:00 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года, временно запрещается в международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения "Порубное", "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряны", в международных пунктах пропуска для железнодорожного сообщения "Вадул - Сирет", "Сокиряны" и в международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Черновцы" пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства.
Сообщается, что в то же время с 00:00 16 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года, временно закрываются международные пункты пропуска для железнодорожного сообщения "Мамалыга", "Кельменцы", международные пункты пропуска для воздушного сообщения "Ивано - Франковск", "Тернополь", межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Вашковцы", местные пункты пропуска для автомобильного сообщения "Сокиряны", "Зеленая", "Подворьевка".
"Наряду с этим, в период с 00:00 17 марта 2020 года по 3 апреля 2020 временно закроются: международные пункты пропуска для автомобильного сообщения "Порубное", "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряны" международные пассажирские перевозки, (касается воздушного, железнодорожного, автомобильного (автобусного)) кроме осуществления перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий", - отмечается в сообщении.
Напомним, в ГПСУ сообщили о ситуации на пунктах пропуска со Словакией.