На кордоні з Росією затримали підозрюваного у вбивстві

“Чоловіка, якого розшукували правоохоронні органи України, затримали учора прикордонники Харківського загону в пункті пропуску "Гоптівка“. Затриманий, громадянин України 1972 року народження, пішки прямував з Росії. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що прибулий перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні умисного вбивства та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”, — повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники передали затриманого компетентним правоохоронним органам для ухвалення подальшого правового рішення.

Як повідомляв УНН, раніше прикордонники зупинили двох іноземців, які намагались нелегально потрапити до Румунії, а також затримали водія таксі, який їх перевозив.



