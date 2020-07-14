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На кордоні з Росією затримали підозрюваного у вбивстві

На кордоні з Росією затримали підозрюваного у вбивстві

Київ • УНН

 • 27036 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Прикордонники у понеділок затримали на кордоні з Російською Федерацією чоловіка, якого підозрюють у скоєнні умисного вбивства. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.

“Чоловіка, якого розшукували правоохоронні органи України, затримали учора прикордонники Харківського загону в пункті пропуску "Гоптівка“. Затриманий, громадянин України 1972 року народження, пішки прямував з Росії. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що прибулий перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні умисного вбивства та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”, — повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники передали затриманого компетентним правоохоронним органам для ухвалення подальшого правового рішення.

Як повідомляв УНН, раніше прикордонники зупинили двох іноземців, які намагались нелегально потрапити до Румунії, а також затримали водія таксі, який їх перевозив.

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