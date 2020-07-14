На границе с Россией задержали подозреваемого в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Пограничники в понедельник задержали на границе с Российской Федерацией мужчину, подозреваемого в совершении умышленного убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины, задержали вчера пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска "Гоптовка". Задержанный, гражданин Украины 1972 года, пешком направлялся из России. Во время проверки документов правоохранители установили, что прибывший находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - сообщили в ГПСУ.
Отмечается, что пограничники передали задержанного компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.
Как сообщал УНН, ранее пограничники остановили двух иностранцев, которые пытались нелегально попасть в Румынию, а также задержали водителя такси, который их перевозил.