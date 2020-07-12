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Прикордонники зупинили іноземців, які вдруге намагались нелегально потрапити до Румунії

Прикордонники зупинили іноземців, які вдруге намагались нелегально потрапити до Румунії

Київ • УНН

 • 38351 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Прикордонники відділу “Красноїльськ” зупинили двох іноземців, які намагались нелегально потрапити до Румунії, а також затримали водія таксі, який їх перевозив. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Встановлено, що іноземці вже двічі за два тижні намагались виїхати до країни в обхід пункту пропуску.

“Прикордонники відділу “Красноїльськ” зупинили групу іноземців, які намагалися незаконно перетнути кордон з України в Румунію. В цьому охоронцям кордону допомогли місцеві мешканці, які надали інформацію про легковий автомобіль з підозрілими пасажирами, що рухався до кордону”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що до вказаного району одразу ж виїхала група реагування.

“Менш ніж за три кілометри до держрубежу прикордонники зупинили таксі. Окрім водія у машині були двоє іноземців без документів, зі слів пасажирів – громадяни Алжиру”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що іноземців та водія доставили у прикордонний підрозділ для встановлення всіх обставин правопорушення. Алжирців притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України, а водій таксі буде нести відповідальність за ст. 206-1, ч. 3, КУпАП (Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України).

“У ході з’ясування обставин правопорушення прикордонники встановили, що затримані іноземці вже вдруге за останні два тижні намагалися потрапити до Румунії в обхід пункту пропуску”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, на Одещині затримали партію сигарет із Молдови на понад 650 тис. гривень.

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