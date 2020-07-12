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Пограничники остановили иностранцев, пытавшихся второй раз нелегально попасть в Румынию

Пограничники остановили иностранцев, пытавшихся второй раз нелегально попасть в Румынию

Киев  •  УНН

 • 38349 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Пограничники отдела "Красноильск" остановили двух иностранцев, которые пытались нелегально попасть в Румынию, а также задержали водителя такси, который их перевозил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Установлено, что иностранцы уже дважды за две недели пытались выехать из страны в обход пункта пропуска.

"Пограничники отдела "Красноильск" остановили группу иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу из Украині в Румынию. В этом охранникам границы помогли местные жители, которые предоставили информацию о легковом авто с подозрительными пассажирами, двигающемся к границе", - говорится в сообщении.

Указано, что к указанному району сразу же выехала группа реагирования.

"Менее чем за три километра до госграницы пограничники остановили такси. Кроме водителя в машине были двое иностранцев без документов, по словам пассажиров - граждане Алжира", - сообщили в пресс-служб.

Отмечается, что иностранцев и водителя доставили в пограничное подразделение для установления всех обстоятельств правонарушения. Алжирцев привлекут к административной ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, а водитель такси будет нести ответственность по ст. 206-1, ч. 3, КУоАП (Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины).

"В ходе выяснения обстоятельств правонарушения пограничники установили, что задержанные иностранцы уже второй раз за последние две недели пытались попасть в Румынию в обход пункта пропуска", - добавили в пресс служба.

Напомним, в Одесской области задержали партию сигарет из Молдовы более чем 650 тыс. гривен.

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