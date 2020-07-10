На Одещині затримали партію сигарет із Молдови на понад 650 тис. гривень

"На автодорозі сполученням "Ширяєво – Нові Маяки" для перевірки правоохоронці зупинили автомобіль "Фольксваген Транспортер Т5" української реєстрації, який рухався у напрямку автошляху "Одеса – Київ". Автівкою керував громадянин України, 1973 року народження, житель прикордонного села Степанівка. З’ясувалось, що чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдовського виробництва без марок акцизного збору. Тютюнові вироби, попередня сума оцінки яких склала більше 656 тисяч гривень, вилучено представниками Державної митної служби України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, стало відомо, скільки літрів алкоголю контрабандисти цьогоріч вже намагалися перевезти через кордон.