На Одещині затримали партію сигарет із Молдови на понад 650 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На Одещині чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"На автодорозі сполученням "Ширяєво – Нові Маяки" для перевірки правоохоронці зупинили автомобіль "Фольксваген Транспортер Т5" української реєстрації, який рухався у напрямку автошляху "Одеса – Київ". Автівкою керував громадянин України, 1973 року народження, житель прикордонного села Степанівка. З’ясувалось, що чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдовського виробництва без марок акцизного збору. Тютюнові вироби, попередня сума оцінки яких склала більше 656 тисяч гривень, вилучено представниками Державної митної служби України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, стало відомо, скільки літрів алкоголю контрабандисти цьогоріч вже намагалися перевезти через кордон.