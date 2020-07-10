В Одесской области задержали партию сигарет из Молдовы на более чем 650 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Одесской области мужчина в автомобиле перевозил более 26 тысяч пачек сигарет молдавского производства без марок акцизного сбора. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"На автодороге "Ширяево - Новые Маяки" для проверки правоохранители остановили автомобиль "Фольксваген Транспортер Т5" украинской регистрации, который двигался в направлении автодороги "Одесса - Киев". Автомобилем управлял гражданин Украины, 1973 года рождения, житель приграничного села Степановка. Выяснилось, что мужчина в автомобиле перевозил более 26 тысяч пачек сигарет молдавского производства без марок акцизного сбора. Табачные изделия, предварительная сумма оценки которых составила более 656 тысяч гривен, изъяты представителями Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, стало известно, сколько литров алкоголя контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу.