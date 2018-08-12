На КПВВ "Каланчак" є проблеми з оформленням автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У неділю на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим є проблеми у роботі КПВВ "Каланчак". Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського Регіонального управління ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні в контрольному пункті „Каланчак“ фіксуються перебої в оформленні транспортних засобів через роботи по відновленню бази даних української митниці. Пішоходи при цьому оформлюються встановленим порядком”, — зазначили в управлінні, додавши, що накопичення транспортних засобів на даний час відсутнє — перед КПВВ перебуває близько 25 автівок.
Водночас, як інформують російські ЗМІ, на виїзді з РФ зібралася черга з понад 50 автомобілів.
В українському відомстві зазначили, що проводять заходи по перенаправленню автівок на інші КПВВ.
“Разом з тим, за інформацією громадян, які прямували через КПВВ „Чаплинка“ навпроти, в так званому „пункті пропуску“ окупантів, відсутнє електроживлення (резервні джерела також у них не працюють). Через таку обстановку у окупантів ні транспортні засоби ні пішоходи не пропускаються”, — зауважили прикордонники.
За їхніми словами, КПВВ “Чонгар” працює в штатному режимі.
Як повідомляв УНН, будівництво тимчасових КПВВ на адмінмежі з Кримом обійдеться у 106 млн грн.