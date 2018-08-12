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На КПВВ "Каланчак" есть проблемы с оформлением автомобилей

Киев • УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В воскресенье на административной границе с временно оккупированной территории Автономной республики Крым есть проблемы в ​​работе КПВВ "Каланчак". Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, передает УНН.

На КПВВ "Каланчак" есть проблемы с оформлением автомобилей

"Сегодня в контрольном пункте "Каланчак" фиксируются перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни. Пешеходы при этом оформляются в установленном порядке", - отметили в управлении, добавив, что накопление транспортных средств в настоящее время отсутствует - перед КПВВ находится около 25 автомобилей.

В то же время, как информируют российские СМИ, на выезде из РФ собралась очередь из более 50 автомобилей.

В украинском ведомстве отметили, что проводят мероприятия по перенаправлению автомобилей на другие КПВВ.

"Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПВВ "Чаплинка" напротив, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают). Из-за такой ​​обстановки у оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются", - отметили пограничники.

По их словам, КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме.

Как сообщал УНН, строительство временных КПВВ на админграницах с Крымом обойдется в 106 млн грн.

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