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На кордоні з РФ виявили двох порушників карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Правоохоронці виявили на кордоні з РФ двох чоловіків, які нещодавно приїхали з-за кордону та порушили правила карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"У пунктах пропуску "Юнаківка" та "Плетенівка", що на кордоні з РФ, співробітники Держприкордонслужби України виявили порушників карантину", - сказано у повідомленні

Зазначається, що двоє громадян України 1982 та 1964 років народження, які днями повернулися з-за кордону, учора знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням, адже в’їжджаючи в Україну власноруч підписали згоди щодо обов’язкової самоізоляції. Порушники карантину знехтували своїми обіцянками та рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо.

Про виявлені правопорушення прикордонники негайно повідомили співробітників Національної поліції, які склали на осіб адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Подальшу долю громадян вирішить суд.

Нагадаємо, прикордонники на Луганщині та Сумщині виявили двох порушників карантинних зобов’язань.

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