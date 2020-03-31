На границе с РФ обнаружили двух нарушителей карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Правоохранители обнаружили на границе с РФ двух мужчин, которые недавно приехали из-за границы и нарушили правила карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка" на границе с РФ, сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили нарушителей карантина", - говорится в сообщении
Отмечается, что двое граждан Украины 1982 и 1964 годов рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг.
Об обнаруженных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на лиц административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.
Напомним, пограничники в Луганской и Сумской областях обнаружили двух нарушителей карантинных обязательств.